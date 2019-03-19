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محافظات

مسح طبي لمليونى و488 ألف مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:46 م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة بالشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار فعاليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة)، والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري، وتستمر لمدة شهرين تنتهي بنهاية أبريل القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا لتسجيل بياناتهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشاد المحافظ بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه الشديد على المشاركة في حملة 100 مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي والاستفادة من العلاج المقدم بالمجان للمصابين بالفيروس، مؤكدًا أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم، والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء إقبالًا متزايدًا من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتكوين مجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادر على العمل والعطاء.

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم مليونى و488 ألفا و832 مواطنا، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 2007 حالات، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 24 ألفا و743 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي للفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبي للفترة المسائية من 3 عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

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