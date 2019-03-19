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محافظات

محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:55 م
محافظ البحيرة يفحص
محافظ البحيرة يفحص مشاكل 33 مواطن بلقاء خدمة المواطنين
جمالات الدمنهورى
بحث اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، مشاكل واحتياجات 33 مواطنا ومواطنة ممن لهم مطالب واحتياجات فى اطار تفعيل التواصل والتلاحم بمواطني المحافظة للتعرف  علي المعوقات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل علي إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.

التقي المحافظ خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين بكل صاحب مشكلة على حدة واستمع منه عن شكواه وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية وإحالة كل موضوع لجهة الاختصاص.
 
وأكد اللواء "آمنة" ضرورة تفعيل التواصل بالمواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة موجها رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات للوقوف علي احتياجات المواطنين والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم. 

شارك فى لقاء خدمة المواطنين المهندس الرحمن الشهاوي - السكرتير العام ومديري  مديريات الصحة والتربية والتعليم  والتضامن والقوى العاملة والتنظيم والإدارة ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومسئولي النقل الداخلي ومشروع المواقف والمرور والتأمين الصحي والإسعاف ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومسئول جمعية الأورمان ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور
محافظ البحيرة يفحص مشكلات 33 مواطنا خلال اللقاء الدوري مع الأهالى.. صور

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