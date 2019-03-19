ننشر توصيات مؤتمر الذكرى المئوية لثورة 1919 بالأعلى للثقافة

اختتم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري فعاليات المؤتمر الدولي: "ثورة 1919 بعد مئة عام"، والذي أطلقه المجلس، واستمرت جلساته على مدار ثلاثة أيام متصلة، وقد عقد المؤتمر بمناسبة مرور 100 عام على قيام ثورة 1919.



وبعد ختام كافة فعاليات المؤتمر تم إعلان عدة توصيات تمثلت في أن يتواصل الاحتفال بمئوية ثورة 1919 على مدار العام فى كل مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة، كل فى مجاله وكل فيما يخصه، ويأتى على رأس هذه الجهات دار الكتب المصرية ومراجعة كل ما فيها من مخطوطات ووثائق تتصل بحقبة الثورة لإصدارها إصدارًا علميًا موثقًا.



كذلك تشكيل لجنة لتوثيق دور المرأة المصرية فى ثورة 1919، والبحث عن وثائق الاتحاد النسائى المصرى ونشرها، وإصدار أبحاث المؤتمر فى مجموعة من المجلدات، وإعادة نشر المجلَّات الخاصة بحقبة الثورة، وخصوصًا المجلَّات النسوية سواء نشر ورقى أو إلكترونى، وجمع وتوثيق الكاريكاتير الخاص بحقبة الثورة.



وأيضًا أن يقوم المركز القومى للترجمة بتكليف مجموعة من المترجمين المتميزين لترجمة الكتب الخاصة بثورة 1919 عن الإنجليزية والفرنسية بشكل خاص، وأن يتم طبع بحث الدكتور ياسر منجي بما فيه من صور على ورق مصقول؛ لأنه يمثل سجلًا رمزيًا بالغ الأهمية يُخشى أن يتبدد أو يضيع؛ ولأنه يمثل شاهدًا على تشكل الهُوية المصرية الحديثة، وإعادة طبع كل مذكرات حقبة الثورة طبعة شعبية فى هيئة قصور الثقافة، بالتنسيق مع الناشرين.



كما أوصت بتكليف بعض الفنانين بعمل تماثيل لبعض رموز ثورة 1919 مثل محمود مختار وسيد درويش وصفية زغلول وهدى شعراوى، وتشكيل لجنة من بعض المتخصصين الذين يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية لحصر المذكرات والأوراق الخاصة والوثائق لكل من عمل فى الإدارة الاستعمارية البريطانية فى مصر، وعلى رأسهم المندوبون الساميون والسفراء بما فى ذلك سفير الولايات المتحدة كافرى، ودعوة كل من لديه وثائق، أو مذكرات، أو أوراق متعلقة بتلك المرحلة لتسليم صورة رقمية منها إلى اللجنة المشكلة، وقيام لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة بتنظيم مجموعة ندوات حول الدور الذى لعبته ثورة 1919 فى تمصير الاقتصاد المصرى.

