الوزراء ينفي إلغاء نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام.



وبالرغم من نفي تلك الشائعة سابقًا، إلا أنه تم إعادة تداولها مرة أخرى، ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جار تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة، خاصةً بعد نجاحه في القضاء على تسريب الامتحانات وتقليل الغش الإلكتروني العام السابق، وقد تم بالفعل تحميل نموذجين لكل مادة من مواد الامتحان وتم نزولهما على موقع الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمي الجديد.



وقالت الوزارة إن نظام البوكليت المطبق حاليًا لم يطرأ عليه أى تغيير، وهو عبارة عن امتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د" مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.



في سياق متصل، قالت الوزارة إن الخطة التي تم وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وفق المعدل الزمنى لها، مُؤكدةً إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

