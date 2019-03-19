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محافظات

تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة كفر صقر الرسمية للغات بالشرقية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:53 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة الخاصة بمساحة ( ٢٠٣٣م٢ ) الواقعة بحوض الكبير والشوشية زمام ناحية كفر صقر بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة كفر صقر الرسمية للغات عليها لخدمة أهالي المنطقة .

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامةً مدارس ومنشأت تعليمية عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين العملية التعليمية لخدمة أبناء المحافظة مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة.

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