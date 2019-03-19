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تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك لجنة الجودة والاعتماد في جولتهم بكلية الأسنان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:24 م
نائب رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب
احمد علي
أجرى الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، زيارة لكلية طب الأسنان لمتابعة عمل فريق دعم الجودة والتأهيل للاعتماد خلال زيارتهم للكلية التي تستمر على مدار 3 أيام للتأكد من الاشتراطات والخطوات التي اتخذتها ومدى مطابقتها لمعايير الجودة في سبيل الحصول على الاعتماد.

تأتي زيارة "مبارك" في إطار دعم جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع للكليات وحرصها على حصول جميع كلياتها على الاعتماد.

وعلى هامش الزيارة، أجرى "مبارك" جولة بالكلية تفقد خلالها العيادات والمعامل حيث أشاد بالتجهيزات والمقومات المتوفرة لخدمة العملية التعليمية والعلاجية بالعيادات، كما أشاد بانتظام وحسن سير العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن فريق دعم الجودة والتأهيل للاعتماد المُكلف بزيارة كلية طب الأسنان يضم الدكتور أحمد منصور أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة شذى حماد أستاذ التقويم بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، والدكتورة نيفين بكري وكيل كلية طب الأسنان جامعة الاسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة اعتماد شرابية الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بنات.
نائب رئيس جامعة طنطا يشارك لجنة الجودة والاعتماد في جولتهم بكلية الأسنان
نائب رئيس جامعة طنطا يشارك لجنة الجودة والاعتماد في جولتهم بكلية الأسنان
نائب رئيس جامعة طنطا يشارك لجنة الجودة والاعتماد في جولتهم بكلية الأسنان

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