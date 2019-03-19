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أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لتوزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدارس

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:49 م
توزيع بسكويت تلاميذ
توزيع بسكويت تلاميذ المدارس
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدارس في عدد من المحافظات، وتسببه في الإصابة بحالات تسمم بينهم.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية سواء كانت بسكويت أو غيره، مُشددةً على سلامة وصلاحية جميع الوجبات المدرسية المقدمة لجميع التلاميذ على مستوى الجمهورية ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر الذعر والقلق بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وقالت الوزارة إن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مُشيرةً إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الذعر والقلق بين الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

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