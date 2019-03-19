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أخبار العالم

طالب نرويجي يهاجم معلمه بسكين.. وإصابة 4 أشخاص

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:50 م
مدرسة برينزينج محل
مدرسة برينزينج محل الهجوم
حسام رضوان
أعلنت شرطة العاصمة النرويجية أوسلو اليوم، الثلاثاء، هجوم أحد طلاب مدرسة على معلم و3 موظفين بواسطة سكين.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنه تم نقل المصابين الـ4 من مدرسة برينشنج شرقي أوسلو إلى المستشفى بجروح طفيفة.

فيما ألقي القبض على الطالب، وبدأت الشرطة تحقيقا واستمعوا إلى شهود.

وقال سفين كريستيان لي، من شرطة أوسلو، في بيان صحفي، إنه "صبي صغير جدا، وتم إلقاء القبض عليه، لا أستطيع قول المزيد، لكنه تم اعتقاله داخل المدرسة".

وأضاف أنه "تم نقل 4 أشخاص إلى قسم رعاية الطوارئ لتلقي العلاج".

وأشارت الوكالة إلى مسح أجرته الهيئة التعليمية النرويجية العام الماضين كشف عن أن واحد من كل 5 معلمين يقعون ضحية للعنف.

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