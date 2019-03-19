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اقتصاد

البورصة تواصل التراجع بمنتصف التعاملات اليوم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:56 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها في منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.38%، ليسجل 14705 نقاط.

كما هبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.21%، وتراجع إلى مستوى 2408 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.32%، وتراجع إلى مستوى 686 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 1.32 %، مسجلًا 1740.6 نقطة.

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