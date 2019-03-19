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ثقافة

فن الكاريكاتير ودوره في تبادل قضايا المجتمع بثقافة المنيا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:53 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "ثورة 1919 وبداية التعددية الحزبية" حاضرها الدكتور منير فوزى، بالإضافة إلى التدريب على إدارة الوقت وتحديد الأولويات للدكتورة راندا مصطفى.

وأقيمت محاضرة بعنوان "فن الكاريكاتير في مصر ودوره في تبادل قضايا المجتمع" للدكتورة صباح عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، بالإضافة إلى عقد بروفة لفرقة الموسيقى العربية لمسرح الطفل "سر مدينة السعادة" للمخرج عادل بركات والمخرج المنفذ ليلى قطب.

وأقام قصر ثقافة ملوي على مسرح مركز شباب ناصر عرض لفرقة الموسيقى العربية احتفالا بعيد المنيا القومي.

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