شوبير يكشف عن رأيه في مستوى محمد صلاح عقب صيامه التهديفي

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن رأيه بشأن مستوى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، وذلك عقب الانتقادات الموجهة له لتراجع مستواه وقلة أهدافه.



وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير"، "الكرة معاندة مع محمد صلاح قليلًا لكنها ستعطيه في النهاية وستأتي الأهداف فلا تستعجلوا".



وأشار شوبير إلى أنه لا يرى أزمة في غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في مباراة النيجر طالما ضمن المنتخب التأهل لأمم إفريقيا 2019.



وتغيب محمد صلاح عن إحراز أي أهداف خلال مباريات الفريق الـ 7 الأخيرة ولكنه ما زال متصدرا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني نجم ليفربول.