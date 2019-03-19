شاهد دندنة ماريتا والوليد الحلانى على أنغام عم يسألوا

شارك النجم عاصي الحلاني جمهوره بمقطع فيديو له برفقة عائلته وهم يغنون فى سيارتهم، يدندنون فيها على أنغام أغنية "عم يسألوا" التى أصدرها الوليد الحلانى.



تفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بصوتهم، متسائلين عن جديدهم في الفترة المقبلة.



ويحضر "عاصي" لألبومه الغنائي الذي يتعاون به مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم طوني سابا، إيهاب عبد العظيم، ومحمد عبية.

