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أخبار البلد

سامح سعد: السياحة قد تساهم في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:27 م
دولار
دولار
محمد الاسكندرانى
قال سامح سعد مستشار وزير السياحة السابق إن الحراك السياحى الذى نشهده خلال الفترة الراهنة قد يساهم فى انخفاض أسعار الدولار تدريجيا أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر منذ بداية العام الجاري لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

أكد سعد فى تصريح لـ"صدى البلد" أن السياحة بدون أى شك يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لتأثيرها القوى ودورها الواضح فى ضخ العملة الصعبة داخل خزانة الدولة واصفا أنها الأداة الأهم لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار والحفاظ على قيمة الجنيه.

تابع أن الحركة السياحية فى تزايد مستمر ونلمس زيادة فى كافة القطاعات والمقاصد المختلفة ونحتاج مزيدا من الرؤى والخطط للدفع بالقطاع نحو أعلى المؤشرات.

يذكر أن سجل متوسط سعر الدولار أمس الإثنين الموافق 18 مارس 2019، نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع حسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزى المصري، لينخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بعد مرور 77 يوما من العام الجاري 32 قرشًا.

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