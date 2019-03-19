لو أول مرة تركب طيارة.. إليك معلومات صادمة عن الطيران

البعض يخاف من ركوب الطائرات بسبب فوبيا الأماكن المرتفعة، ولكن التحليق في السماء مغامرة قد تكون بالغة الخطورة لهؤلاء الذين يخشون التحليق في السماء.



وذكر موقع "lolowt" بعض المعلومات الصادمة التي قد لا يعلمها كثير من المسافرين جوًا، إذا كنت أول مرة تسافر عليك أن تعلم تلك المعلومات لا تصطدم بالواقع أو عندما يحدث عطل ما في الطائرة تعلم كيفية التصرف بشكل آمن.



- عندما ترتفع الطائرة 150 ميلا عن الأرض أو مرورها فوق محيط تخرج من الرادار وتختفي من خريطة الطيران.



-الجلوس على مقعد الطيارة مدة طويلة قد يسبب ألما في العمود الفقري للمسافر.



-إن كنت ستسافر مع أحد الحيوانات الأليفة من القطط أو الكلاب، عليك أن تقوم بتهدئته كأنه طفلك لأن الكلاب تشعر بالذعر الشديد.



- تقدم الطائرة خدمة الوجبات وممنوع تبديل الوجبة حتى لا تتلوث وتصاب بميكروبات تؤدي إلى التسمم.



-عندما تعبر الطائرة خلال سحابة مشحونة تطلف بعد الأصوات التي تشبه البرق، لا تقلق تلك الأصوات ناتجة عن السحاب ليس لوجود عطل في الطائرة.