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تعليم

وكيل التعليم يشهد عملية تسليم شريحة التابلت لطلاب أولى ثانوى بمدارس بورسعيد

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:11 م
باهى يشهد عملية تسليم
باهى يشهد عملية تسليم شريحة التابلت
كتب محمد الغزاوى
شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عملية توزيع شريحة التابلت المدرسى على طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين وبورسعيد الثانوية للبنات وبورسعيد الرسمية لغات.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب وهذا الأمر يخدم ٥٠٠٠ طالب وطالبة هم إجمالى طلاب الصف الأول الثانوى ببورسعيد.

وطالب باهى ولى أمر الطالب بإحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة ضوئية منها وصورة شهادة ميلاد الطالب المستفيد وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة داخل المدرسة وذلك بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

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