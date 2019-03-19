سولسكاير يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد بسبب مورينيو

هاجم النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لاعبيه، بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون، السبت الماضي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة الاتحاد الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن سولسكاير أعرب عن غضبه بعد خسارة مباراة وولفرهامبتون والتي وصفها بالأسوأ له مع مانشستر يونايتد.



وأضافت الصحيفة أن سولسكاير اتهم اللاعبين بالعودة للمستوى السابق للفريق الذي كان عليه تحت قيادة مورينيو.



وتولى سولسكاير تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي خلفًا لجوزيه مورينيو، بسبب تراجع نتائج الفريق.