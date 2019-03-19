الأم المثالية بـ الإسماعيلية: أبنائي سبب نجاحي في الحياة.. فيديو

قالت حنان حسن، الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، إنها تقدمت بنفسها بالأوراق الخاصة بالمسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على لقب الأم المثالية، مشيرة إلى أن فوزها باللقب أنساها ما تعرضت له من ضغوط وصعوبات في الحياة.



وأوضحت "حسن"، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد " المذاع عبر قناة Ten، أن أبناءها ساعدوها في تخطي صعوبات الحياة بعد وفاة والدهم ومشاركة جدتهم لهم في المعاش، مشيرة إلى أنهم كانوا حريصين على العمل في النهار وتخصيص الليل للمذاكرة، حتى تمكنوا من الالتحاق بكليات القمة.



وأكدت أن معاملتها المختلفة مع أبنائها أحد أهم أسباب نجاح حياتهم رغم ما بها من محطات صعبة، مضيفة أنها تتعامل معهم باعتبارهم أخوتها وليسوا أبناءها فقط، الأمر الذي جعلهم على قدر المسئولية.