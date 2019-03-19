متحدث البرلمان: السيسى نجح بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة مصر دوليا

اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الترحيب الكبير من العديد من الدول العربية والأفريقية بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي انعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان، إضافة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" للجاليات في مصر وسام على صدر الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.



ووجه "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لجميع الدول العربية والأفريقية التى أشادت بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي للجاليات داخل مصر مؤكدا ان ذلك الأمر دليل قاطع على الدور الكبير والريادى والمحوري الذي تلعبه وتقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إقليميا وعربيا وأفريقيا ودوليا.



وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى تعزيز مكانة مصر واستعادة دورها المؤثر فى المجتمع الدولى وان يجعل العالم كله يحترم ويقدر الدور الفاعل والمحوري الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل لمصر قيمة ومكانة كبيرة ومرموقة لدى جميع دول العالم نظرا لمصداقيتها ورؤيتها الثاقبة ومبادئها الثابتة والاستراتيجية القائمة على احترام الشرعية الدولية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.