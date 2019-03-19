مؤسسة طابة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بحضور الجفري والأزهري

وقعّت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، والدكتور أسامة الأزهري عضو مجلس أمناء المؤسسة، مستشار الرئيس للشئون الدينية، بروتوكول تعاون بين مؤسسة طابة، وصندوق مكافحة الإدمان، لمناقشة حجم ظاهرة الإدمان وخريطته المجتمعية وتسليط الضوء على التشخيص السلوكي والنفسي والاجتماعي لمريض الإدمان وأهمية الشراكات الإستراتيجية والمسؤولية الفردية فى إنجاح هذا التأهيل والاندماج للمتعافين.



وقدّم الأزهري، تحية تقدير إلى الحاضرين لتوقيع البروتوكول من المتعافين من الإدمان قائلًا:" أنت اخترقت أزمتك بقوة باطنية خارقة لسرطان مغرق، كل شخص منكم تمكن من احراز البطولة المضاعفة، أنتم فخر وشرف ورجال أبطال وعظماء بقرار تعافيكم من سرطان الإدمان، أنتم محل تقدير وعرفان".



وأضاف خلال كلمته في حفل توقيع بروتوكول طابة مع صندوق مكافحة الإدمان، أن الله تعالى أوجد عدد من التشريعات التي تحمي العقل وتحيطه وتحميه من الانزلاق فى براثن المخاطر التى قد تلحق به وتضره، مضيفا أن من أهم ما يمثل خطرًا على عقل الإنسان هو المخدرات بجميع أنواعها.



وأكد "الأزهري" أن خيارنا الذي لا طريق لنا سواه أن نعيد بناء الانسان المصري وأن يستعيد الثقة فى مؤسساته وتاريخه وفي ذاته.



وأشاد بالخطوات التى اتخذتها وزارة الأوقاف فى توحيد خطبة الجمعة للحديث عن المخدرات لتدشين حملة شرسة على المخدرات موصيا بأهمية استمرار تلك المجهودات فى الخطب والدروس الدينية لتحقيق مزيد من الوعى وتحقيق النجاح مشددا على تكاتف الجهود فى مواجهة خطر الإدمان.



وطالب الأزهري بالاستمرارية والمراجعة الدورية واستقطاب كل الشخصيات القادرة والتي لها كلمة في المجتمع لنتعاون جميعا للقضاء على الإدمان.



من جانبه ، أشاد الداعية الحبيب على الجفرى بجهود صندوق مكافحة الإدمان ، واصفًا الأبطال المتعافين بأنهم فرسان شجعان لتخطيهم رحلة العلاج وشجاعتهم فى عرض تجربتهم واعتبارهم قدوة ورسالة أمل للآخرين للتقدم للعلاج.



وأثنى الجفري، على دور الأخصائيين النفسيين في صندوق مكافحة الإدمان واصفًا انه جهاد واحياء للنفس ، مشيدا بدور المرأة فى بناء المجتمع .



وطالب صناع الدراما الإنطلاق فى معالجة قضية الإدمان بمزيد من الإبداع ، معربًا عن سعادته فى الإجراءات الجادة من قبل الدولة فى مكافحة الإدمان على كل الأصعدة، وطالب باستمرار تلك الحلقات التوعوية مع المؤسسة بشكل دورى.



وقال: "تأخرنا كثيرا في ملاحقة الكثير من مشكلات العصر، مضيفا: "مصر هى عمود خيمة الأمة، التي إن ضعفت ضعفت الامة وإن قويت قويت الأمة.. إن تقدمت تقدمنا وإن تأخرنا تأخرتم".



واستعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ومساعد وزير التضامن الإجتماعى المجهودات الراهنة المبذولة فى خفض الطلب على المخدرات، مشيدا بالصدى الكبير لحملة "أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة اللاعب محمد صلاح والتى أدت إلى زيادة نسبة الإتصالات على الخط الساخن 16023 إلى 400%.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الخط الساخن بلغ 106 آلاف مريض إدمان خلال العام الماضى، إلى جانب التفاعل الكبير مع العمل القصصى "أنت البطل" والذى شهد إقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور.



وعرض عدد من شباب المتعافين الذين حضروا البروتوكول من مختلف الأعمار والفئات تجربتهم فى العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 ومدى استفادتهم من خدمات ما بعد العلاج المتمثلة فى تأهيلهم النفسى ودور الاخصائى النفسى فى مساندتهم فى التخلص من مرض الإدمان واكتساب قيم أخلاقية عالية وتأهيلهم لإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.