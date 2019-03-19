زود متابعينك على إنستجرام بـ5 خطوات فقط

يسعى العديد لزيادة متابعيهم على "إنستجرام" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، إما بهدف الشهرة أو الترويج لمنتج ما أو حتى لكسب المال من خلال الإعلانات.





ولزيادة عدد متابعيك على "إنستجرام"، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية بدقة، وفقا لموقع "إنفلوينسيف".



تحديد الهدف

إنشاء محتوى يتناسب مع الهدف

ضع معلومات حسابك كاملة

ضع أفضل منشوراتك في قائمة التثبيت

اجر المسابقات التي تتضمن مشاركة منشوراتك

إذا كنت مهتمًا بربط جهودك بأهداف تجارية أو تسويقية، فيجب عليك تحديد الغرض العام من حسابك، ويجب أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس عندما يكون ذلك ممكنًا، قد تتضمن أمثلة الأهداف زيادة مبيعات أو ربما كنت تبحث عن التواصل مع المؤثرين في مجال عملك أو بناء قاعدة متابعين لإطلاق منتج جديد، كل ما عليك فعله هو وضع هادف واضح ومحدد حتى تتمكن من تحديد مدى فعالية خطتك في تحقيق هذا الهدف.المحتوى هو أي شيء تعبر عنه من خلال النص والرسومات وأي وسائل أخرى يسمح بها "إنستجرام"، من المهم إنشاء محتوى قابل للمشاركة واستخدام المحتويات ذات العلامات التجارية؛ سواء كانت مدونة أو رابطًا أو محتوى قمت برعايته من مصادر أخرى، فمن الأهمية بمكان أن يكون المحتوى الذي تشاركه متوافقًا مع هدفك.إذا قمت بإنشاء محتوى عشوائي، فستجذب متابعين عشوائيين لا يهتمون حقًا بالتعرف على ما تهتم بنشره.يجب عليك إكمال جميع معلوماتك على ملفك الشخصي على "إنستجرام"، وكتابة سيرة ذاتية التي ستساعد في جذب انتباه المتابعين.إذا كان لديك منشور لاقى تفاعلا جيدا على حسابك، فقم بتثبيته في أعلى صفحتك، ستعرض هذه الاستراتيجية للمستخدمين أفضل منشوراتك وستشجع الآخرين - خاصة المتابعين الجدد - على فعل الشيء نفسه.القيام بالمسابقات الترويجية بهدف زيادة عدد المتابعين وحثهم على مشاركة منشوراتك مع أصدقائهم الآخرين، ستكون فكرة ذكية لزيادة متابعيك بسرعة كبيرة، وستؤدي إلى زيادة حركة المرور إلى حسابك.