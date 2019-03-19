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اقتصاد

التنمية الصناعية: طرح 60 مليون متر أراضي مرفقة حتى نهاية 2020

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:12 م
اراضى صناعية
اراضى صناعية
ولاء عبد الكريم
قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم توفير أراضٍ صناعية مرفقة بمساحة أكثر من 30 مليون متر مربع منذ 2016 حتى الآن ومن المخطط أن يتم طرح نحو 60 مليون متر حتى نهاية 2020.

كشف "غازي"، خلال اجتماعه مع جميعة رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، عن إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تسكين 3 مجمعات وهم مرغم وبدر وبورسعيد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من نحو 60% من أعمال الإنشاءات بنحو 13 مجمعًا صناعيًا يضم 10 مجمعات في وجه قبلي و3 مجمعات وجه بحري، متوقعا الانتهاء بالكامل قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أنه جارٍ ترفيق أكبر منطقة صناعية في مصر في الفيوم، بعد إجمالي مناطق العاشر من رمضان، وتسمى بالمنطقة الصناعية أول الفيوم، وتبلغ مساحتها 7800 فدان، وستكون منطقة صناعية عالمية من الجيل الرابع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدد من القوانين وفى مقدمتهم ، قانون 83 لولاية الأراضي، والذي يعطي الهيئة الحق في التصرف في الأراضي التي تخصص الأغراض التنمية الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

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