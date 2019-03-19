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رياضة

أسطورة الأرجنتين: ميسي تعرض للتعذيب مع التانجو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:13 م
ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ومنتخب الأرجنتين
القسم الرياضي
دافع سيزار لويس مينوتي مدير المنتخبات الوطنية في الأرجنتين، عن أداء ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة مع منتخب التانجو، وعدم قدرته علي قيادة منتخب بلاده لمنصات التتويج.

وقال مينوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالنسبة لي لم أتوقع عودة ميسي إلى الأرجنتين، خاصة وأنه تعرض لتعذيب نفسي وعاطفي كبير مع المنتخب".

وأضاف: ميسي حمل مسؤولية قيادة منتخب الأرجنتين على عاتقه، رغم أنه لم يلعبً جيدًا، هو رجل المعجزات ولا أحد يستطيع التشكيك في انتمائه لمنتخب بلاده.

وانضم ميسي لمعسكر منتخب الأرجنتين، أمس الإثنين، استعدادًا لودية فنزويلا، وذلك بعد غياب دام 7 أشهر ونصف، منذ خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في روسيا.

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