وزير ألماني يؤكد أن برلين تقف إلى جانب الاتفاق بين التكتل وماي

صرح الوزير الألماني المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي مايكل روث ، اليوم /الثلاثاء/ بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ليس مناورة ، مشيرا إلى أن الاتحاد أنهك طوال عامين من المفاوضات حول خروج بريطانيا من التكتل.



وذكرت شبكة "إيه بي سي " الإخبارية الأمريكية نقلا عن روث - خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في (بروكسل) للإعداد لقمة الزعماء الأوروبيين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري - عن توقعه بأن تقدم الحكومة البريطانية مقترحات واضحة ومحددة ، مؤكدا أن الموقف في منتهى الجدية ليس فقط لبريطانيا ، ولكن داخل الاتحاد الأوروبي بأسره.



كما أكد الوزير الألماني أن بلاده تقف إلى جانب الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في نوفمبر الماضي، مشدد على أنه من أهم الأولويات منع حدوث "بريكست " دون اتفاق.



يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري ، وأنه في حالة لم يحظ اتفاقها بدعم مجلس العموم " البرلمان " فمن المتوقع أن تطلب ماي من القادة الأوروبيين خلال القمة المقبلة تأجيل موعد " بريكست ".

