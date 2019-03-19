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ثقافة

معرض للحلى بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.. الخميس

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:51 م
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
علاء المنياوي
ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "سيدتي"، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة شهر، بسراي الإقامة داخل المتحف، بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة؛ حيث يتضمن شهر مارس الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم المصري.

وقال ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 30 قطعة أثرية من مقتنيات سيدات الأسرة العلوية من أدوات زينة وتجميل تعرض لأول مرة.

وأضافت هدير عادل رئيس قسم المعارض المؤقتة بالمتحف، أن المعرض يبرز اهتمام المرأة العلوية بجمالها، إذ يعرض أدوات الزينة المختلفة لها مثل المكاحل المصنوعة من الفضة والاحجار الكريمة، والقماقم الخاصة بالعطور المصنوعة من الفضة مزينة بزخارف نباتية، ومرايا ذات تلبيسة فضة مزخرفة، وأحذية مطعمة بالؤلؤ.

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