الخشت: مصر حققت تقدمًا بنسبة 100% مقارنة بعام 2017.. فيديو

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تقدم الجامعة على جامعات عالمية مرموقة، خاصة في تصنيف التخصصات العلمية، يعد شهادة نجاح جديدة للجامعة.



وأوضح "الخشت"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، أن جامعة القاهرة أصبحت تسبق جامعات ليفربول وفلوريدا وجورجيا بالتصنيف الإنجليزى 2019، منوها بأن ذلك جاء نتيجة إستراتيجية عمل واضحة وجهد كبير من منظومة العمل.



وقال إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا بنسبة 100% عن عام 2017، معلقًا: "الجديد الذى حققته الجامعة فى العلوم الطبيعية".