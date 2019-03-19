تعزيزات أمنية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد بلاغ عن وجود قنبلة

أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، اليوم / الثلاثاء/ بأنه تم نشر تعزيزات أمنية بمحيط مقر الاتحاد الأوروبي في (بروكسل ) بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة.



وأضافت القناة - في نبأ عاجل - إنه تم إغلاق الحي الأوروبي في العاصمة البلجيكية (بروكسل ) بعد تلقي بلاغ عن وجود متفجرات ،

وأنه تم نشر رجال الأمن والإطفاء في حي مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.



وأشارت إلى أنه تم إجلاء نحو أربعين شخصا "احترازيا " من مبني قريب من مقر الاتحاد الأوروبي .



ومن جانبها، قالت الشرطة البلجيكية إنها تتعامل مع البلاغ بجدية، وذلك عقب تلقيها تحذيرا أمنيا بوجود قنبلة أرسل إلى شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي.