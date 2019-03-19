نيجيري يقترب من الانضمام لأسرة دونالد ترامب

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن اقتراب إضافة عضو جديد إلى أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



حيث قالت وسائل إعلام أمريكية إن مايكل بولس ذو الأصول النيجيرية، ارتبط خلال الأشهر القليلة الماضية بعلاقة مع تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي.



وتيفاني هي الابنة الوحيدة لترامب من زوجته الثانية مارلا مابرلز.



وقابلت تيفاني بولس في صيف عام 2018، وتم تصويرهما معا للمرة الأولى في سبتمبر من ذلك العام أثناء زيارتها أحد عروض الأزياء في مانهاتن.



وحضر الاثنان في وقت لاحق حفل عيد الشكر في نوفمبر بنادي مكار لاجو الرئاسي بولاية فلوريدا، حيث قدمت تيفاني صديقها الجديد للعائلة، وقالت والدتها لمجلة "تاون اند كانتري"، "أنا أعشق مايكل".



وشوهد الاثنان بعد ذلك في أكثر من مناسبة داخل البيت الأبيض وخلال قضاء العطلات.



وأشار موقع "honey-nine" الأسترالي إلى أن كل منهما يدرس في دولة مختلفة، حيث تدرس تيفاني القانون بجامعة "جورج تاون" بواشنطن، فيما حصل بولس على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة "ريجنت" بلندن، ويعمل حاليا على شهادة مالية من جامعة "سيتي لندن".



وبالنظر إلى أن دونالد ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون من السهل الافتراض بأن بولس سيخاف من فكرة الانضمام إلى عائلة صديقته، لكنه لا ينتمي بالضبط إلى خلفية مشتركة مع ترامب.



ولد بولس في تكساس ونشأ في نيجيريا، وتمتلك عائلته عدة مليارات دولارات، وتفتخر بمجموعة كبيرة من الشركات عبر قطاعات متعددة في ما يقرب من 10 دول في غرب إفريقيا، ويعمل العديد منها بالفعل كمدير.



يشرف والده على الأعمال التجارية للعائلة، بينما تدير والدته جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا، وهي منظمة غير حكومية أسستها قبل أكثر من عقد.

