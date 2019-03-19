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سيلفيا نبيل: هدفنا أن يشعر المواطن بكل استراتيجيات وخطط الدولة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:15 م
النائب سيلفا نبيل
النائب سيلفا نبيل
ماجدة بدوى
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها صباح اليوم الثلاثاء بحضور ممثلي عدد من الوزارات لمناقشة إعداد موازنات البرامج والأداء، عن العام المالي 2020 /2019، نظرًا لما يحققه ذلك من مزايا للموازنة العامة للدولة.

حضر الاجتماع ممثلو "وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي-وزارة الطيران المدني -وزارة الأوقاف-وزارة السياحة-وزارة الإنتاج الحربي-وزارة قطاع الأعمال العام-وزارة الخارجية-المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة-الأزهر الشريف- المجلس القومي للمرأة".

وفى بداية الاجتماع استعرضت النائبة سيلفيا نبيل، أهم الخطوط العريضة الخاصة بموازنة البرامج والأداء، وأنه سيتم تعميم تطبيق موازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات والهيئات، في موازنة 19 /20.

وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن هناك منهجية لعمل اللجنة، أهمها العمل على النموذج المعتمد الخاص بموازنة البرامج والأداء، وأن الوزارة مسئولة عن كافة الجهات التابعة لها.

وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة تهدف إلى أن يشعر المواطن بكل استراتيجيات وخطط الدولة، ولهذا يجب أن نعمل من خلال معلومات وبرامج واقعية على أرض الواقع، مضيفة "إحنا موجودين علشان نرفع مستوى حياة المواطن لأن حقه علينا يعيش حياة كريمة في بلده".

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة ممثلي الوزارات في موازنة البرامج والأداء، والبرامج الفرعية والرئيسية.

وتطرق الاجتماع إلى الموازنة الخاصة بالأزهر الشريف، وطالبت النائبة سيلفيا نبيل أن يكون هناك برنامج خاص بتجديد الخطاب الديني بمؤشرات واضحة، ومخصصات مالية واضحة، لافتة أن هذا البرنامج مهم جدا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وما تشهده البلاد حاليا.

كما طالبت النائبة سيلفيا نبيل المجلس القومي للمرأة أن يكون له الريادة، في الموازنة المستجيبة للنوع، وأن يكون العام المالي الحالي كتدريب، على أن يتم التنفيذ العام القادم، وأوضحت ممثلة المجلس أن المجلس عمل عليها من قبل، وأنه سيحضر نموذج بالمحتوى التدريبي بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط استعدادا لتنفيذها العام القادم.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل كافة الوزارات والهيئات الحاضرة، بتسليم موازنات البرامج والأداء يوم ٣١ مارس.

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