فيديوجراف| سر إقالة ميدو من الوحدة السعودي واختراق حسابه على تويتر

فوجئ متابعو أحمد حسام، ميدو المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، بإعلان الفريق إقالته من منصبه عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها فريق الوحدة من النصر السعودي بنتيجة 4-0.



ميدو دخل في مناوشات مع جمهور الوحدة على "تويتر"، وبعد دقائق من سب أحد مشجعي الوحدة عبر حسابه، أعلن ميدو اختراق حسابه على "تويتر".



من خلال الفيديوجراف، يمكنك التعرف على تفاصيل إقالة ميدو من الوحدة السعودي.

