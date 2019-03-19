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تعليم

مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ينظم معرضا ليوم العلوم المصري

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:46 م
مكتب دعم الابتكار
مكتب دعم الابتكار
همت الحسينى
افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة ماجدة نصر وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب والوفد المرافق من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، فعاليات معرض للابتكارات العلمية والاختراعات بجامعة المنصورة والذي ينظمه مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا (التايكو) ضمن المشاركة في فعاليات يوم العلوم المصري.

جاء ذلك علي هامش مؤتمر تدويل التعليم العالى بجامعة المنصورة الذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من ١٨-٢٠ مارس ٢٠١٩ والذي افتتحت فعالياته اليوم بمشاركة 40 أستاذًا من 7 جامعات أوروبية من دول (رومانيا – بولندا – بلغاريا – ليتوانيا – أستونيا).

شارك بالمعرض ٧٦ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وطلاب مشروع جامعة الطفل وذلك بعدد ٤٢ مشروعا ابتكاريا وبراءات اختراع ومشروعات بحثية في العديد من مجالات الصحة والهندسة والبرمجة والزراعة والبيئة والطاقة.

كما ناقش الدكتور أشرف عبد الباسط المشاركين في مشروعاتهم وأشاد بالأفكار الابتكارية المقدمة، وأوضح أن المعرض يأتي في ضوء رؤية الجامعة التي تسعى دومًا لدعم الابتكار في مختلف مجالات البحث العلمي.

وأشاد الدكتور أشرف سويلم بدور مكتب دعم الابتكار في توفير الدعم للباحثين والمبتكرين وأهمية توفير رعاية واحتضان تلك الابتكارات والسعي لتسويقها.

وأوضحت الدكتورة عزة عثمان مدير مكتب التايكو بجامعة المنصورة أن سياسة العمل بمكتب التايكو ترتكز على توفير البيئة الداعمة للابتكار والإبداع وذلك من خلال استراتيجية عمل تضم مكتب المنح والدعم الدولي ومكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلن عن شهر مارس هو شهر العلوم المصري، كفرصة لجعل العلم فى متناول الجميع، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة فى كل المحافظات للعمل تحت مظلة واحدة.

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