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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير مشروعات الغردقة.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:51 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير مشروعات الغردقة
إبراهيم جادالله
أجرى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على أعمال التطوير بمشروعات مدينة الغردقة، يرافقه اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة.

وبدأت الجولة، بتفقد مسجد الدهار الكبير وسط مدينة الغردقة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات به، وتقدم بالشكر لجميع القائمين علي أعمال الإنشاءات بالجامع، مشيرا إلى أن طراز هذا الجامع يشبه إلى حد كبير طراز جامع الميناء الكبير، بحيث يكون أحد المقاصد السياحية الدينية الهامة بالمدينة الساحلية.

واستكمل محافظ البحر الأحمر، جولته بتفقد أعمال التطوير بطريق المطار بداية من خلف فرق الأمن، وحتى ميدان الفلاحة، مشددا على شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من أعمال التسوية والتمهيد، حتى يتم البدء في أعمال الرصف وتركيب البلدورات والانترلوك، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير هذا الطريق هو خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

وأصدر تعليماته لمجلس مدينة الغردقة، برفع الرتش ومواد البناء علي جانبي الطريق، والتنسيق مع الشركة المسئولة عن أعمال الزراعة، بحيث يتم الاستفادة من الأشجار المتواجدة حاليًا، مؤكدا ضرورة تقسيم الأعمال إلى قطاعات بحيث يتم الانتهاء من تطوير الطريق في القريب العاجل.
محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير مشروعات الغردقة.. صور
محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير مشروعات الغردقة.. صور
محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير مشروعات الغردقة.. صور

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