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برلمان

برلمانى: البعثات الدراسية للمعلمين والموجهين تسهم في النهوض بالتعليم الفني

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:46 م
المعلم
المعلم
فريدة محمد
أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإرسال بعثات دراسية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية، مدتها من 6 إلى 8 أسابيع لمعلمي وموجهي التعليم الفني، للتدريب على برامج استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الفنية التخصصية، تأكيدًا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات.

وأوضح بركات أن مثل هذه البعثات تساعد على الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية في النهوض بالتعليم الفني، والذي يعتمد بالأساس على تطوير مستوى الهيئة التدريسية وتغيير أساليب التعليم والتدريب، بهدف الحصول على خريج قادر على تلبية احتياجات العمل.

وطالب النائب باستكمال رفع كفاءة مسئولي التدريب بالمديريات والإدارات والمدارس الفنية، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية، من أجل تحقيق تعليم فني ذي جودة عالمية، مشيرا إلى أهمية التعليم والتدريب المزدوج حيث تفضل الشركات والمؤسسات الصناعية تشغيل خريجي مدارس التعليم المزدوج وهذا يأتي من اندماج التدريب مع الدراسة.

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