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أخبار البلد

مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:48 م
مجموعة عمال مصر تكرم
مجموعة عمال مصر تكرم 55 ام بمناسبة عيد الام.
عمرو سيد
كرمت مجموعة عمال مصر لدعم الاستثمار والمستثمرين 55 أما حققن نجاحا فى حياتهن الأسرية والمهنية، وذلك فى احتفال كبير بنادي 6 أكتوبر الرياضي، بمشاركة اتحاد المجالس المحلية والبرلمانية.

كما تكريم 30 طالبا متفوقا وبعض الشخصيات المؤثرة اجتماعيا، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة.

وأكد المستشار هيثم حسين رئيس المجموعة وأمين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، أن مجموعة عمال مصر لديها قناعات بأن المجتمع المصري دائرة كبيرة تكتمل عندما تكون الروابط الإنسانية والاجتماعية مكتملة.

أضاف محمود حجاج المستشار الإعلامي لمجموعة عمال مصر، أن المجموعة تهتم بالجانب الاجتماعي والإنساني وتدعم كل الفئات المجتمعية، وتقدم مبادرات وفعاليات ودعم متكامل لهم، وجاء هذا الحفل لتقديس دور المرأة والأم سواء كانت سيدة أعمال أو مهندسة أو عاملة أو ربة منزل.

وأشار حجاج إلى أن المجموعة على المستوى الاقتصادي والصناعي، تترك كل أبواب المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الدولة لفتح شراكات جديدة داعمة للاقتصاد المصري والاستثمار، وسيتم توسيع دائرة المشاركة المجتمعية ومحاكاة الواقع، سواء فى صورة فعاليات أو أنشطة أو خدمات نقدمها للشباب٠

وأوضح المستشار هيثم حسين أن المجموعة تحولت من فكرة إلى واقع مؤثر بشكل إيجابي على الصناعة باختلاف أنواعها، وطموحنا خلال السنوات القادمة أن تغزو المجتمع الاستثماري والصناعي ونقدم له كل الدعم بحيث نوفر له المناخ الأمنى والمستقر والمناسب لكافة المشروعات والصناعات المختلفة.
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور
مجموعة عمال مصر تكرم 55 أما بمناسبة عيد الأم.. صور

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