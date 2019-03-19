أمانة المحافظين بإدكو تستعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة.. صور

عقدت أمانة حزب المحافظين بمركز إدكو محافظة البحيرة، اجتماعا لمتابعة نشاط الأمانة وتفعيل عمل اللجان، ومتابعة الأنشطة للتواصل مع المواطنين، يأتي ذلك للوصول إلى المواطن مباشرة ولمس مشكلاته والمساهمة في حلها.



واستعرض المهندس علي صبح وكيل لجنة الاتصال الجماهيري المركزية بحزب المحافظين، دور الحزب في المرحلة المقبلة والتواصل مع المواطن وأيضا تفعيل دور لجان وأمانات الحزب مع المواطن والتحرك مع القضايا العامة والتواصل مع كل قيادات الحزب ورفع مذكرات ومشاكل وقضايا الأمانة المتعلقة بالمواطن إلي المركزية بالحزب.



وأشاد أشرف الشاعر منسق الحزب بالبحيرة بدور وأداء الأمانة، مؤكدا التواصل مع جميع القيادات من أجل التحرك في أي مكان في المحافظة من أجل تسهيل المهام.



وأوضح الشاعر، أن أهداف حزب المحافظين هو كيفية ممارسة السياسة وكيفية التفاعل مع المواطنين على أرض الواقع.



وشرح مصطفى حلقها القيادي بأمانة إدكو، تحركات الأمانة من خلال مشاكل النظافة والتواصل مع المواطنين والأجهزة التنفيذية، كما رصد جميع مشاكلهم على الطبيعة وطرح أفكاره في حل هذه المشاكل.



وتناول حمدي بلال القيادي بالأمانة، الأفكار والأنشطة للتواصل المستمر، قائلا: "علينا جميعا أن نقف يدا واحدة لرفعة حزب المحافظين بالمركز والمدينة".



وتحدث معظم رؤساء اللجان المختلفة بالأمانة وشرح كل واحد منهم كيفية العمل وعن مشاكل المدينة وقضايا الشباب والإسكان والمصيف والبطالة والصحة والبنية التحتية والصرف الصحي والغاز والصيادين.



وأدار اللقاء السيد حراز، القيادي بإدكو مستعرضا خطة العمل القادمة ودراسة بعد ورشات العمل القادمة المتفق عليه من خلال الأمانة، وشارك في اللقاء محمد شيشي القيادي بادكو وعادل زيتون ود. صفوت خرابة وعوض الشاذلي وفرحان دويب ومحمد صبح وامير خلف والسيد حبيبة.