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رياضة

تعليق ناري من مدرب المنتخب السابق على إقالة ميدو من تدريب الوحدة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:47 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
ياسمين تيسير
أطلق محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق، تعليقا ناريا على إقالة أحمد حسام ميدو من قيادة فريق الوحدة السعودي عقب تألقه مع الفريق وتحقيق نتائج جيدة بالدوري السعودي.

وكتب صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "فنيا.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة مضرّ.. وأخلاقيا..اقالة ميدو بهذه الطريقة مسئ.. وقانونيا..كان لابد ان تجري الإدارة تحقيقا.. وضروريا لابد من تدخل الاتحاد مع الشقيق.. وطبيعيا ان تدافع الجبلاية عن سمعة المدرب المصري والتدقيق.. ومنطقيا لابد ان يقدم ميدو البرهان علي السطو والتلفيق".

وأعلن الوحدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم "الثلاثاء"، إقالة ميدو من القيادة الفنية للفريق، بعد الواقعة الأخيرة مع أحد جماهير النادي.

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