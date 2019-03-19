سفير نيوزيلندا يعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا الحادث الإرهابي

بعث السفير النيوزلندي غير المقيم لدى فلسطين "جريج لويس"، تعازيه إلى السفير د. مازن شامية، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وأفريقيا وأستراليا، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين، الجمعة الماضية، بمدينة كرايستشرش النيوزيلندية الذي راح ضحيته خمسين من ضمنهم 6 فلسطينيين إضافة إلى 6 جرحى آخرين.





وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها السفير النيوزلندي مع السفير شامية صباح اليوم، قدم فيها تعازيه لأسر الشهداء الفلسطينيين، مؤكدًا إدانته واستنكاره لهذه الجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين، وأضاف أن حماية المجتمع الإسلامي هي من أولويات الحكومة النيوزلندية في الوقت الحالي.





ومن جانبه أعرب السفير شامية عن شكره وتقديره للويس على تقديمه واجب العزاء للشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة وقوف نيوزلندا ومحاربتها ضد جميع أشكال الإرهاب في المنطقة والعالم ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف الموجه بالأخص إلى الإسلام والمسلمين، وأكد شامية أن الشعب الفلسطيني تجرع مرارة هذه الفاجعة والتي أعادت لذاكرته أحداث أليمة مشابهة لمجازر عديدة تعرض لها مثل مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف وغيرها من المجازر التي ستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها والنظام العنصري الراعي لها.





وأضاف السفير شامية أن مثل هذا الحدث الجلل يجب أن يكون حافزًا لتضافر كافة الجهود الدولية لمكافحة ومجابهة الإرهاب والتطرف، ودعم قيم التسامح والتعايش كافة والاندماج الثقافي في المجتمعات بعيدًا عن الأعراق والأديان.



