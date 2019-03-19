تعرف على تفاصيل مبادرة فرحنى شكرا.. فيديو

كشفت هايدى كسابي صاحبة مبادرة فرحنى شكرًا، عن تفاصيل مبادرتها؛ حيثُ إنها تعمل فى مجال تنظيم الأفراح، فبدأت الفكرة عندما قابلت بعض من يرغبون فى تنظيم الفرح بمبلغ رمزي أو بدون مقابل.



وأوضحت "كسابى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "in box" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف توفير مستلزمات حفل الزفاف من خلال حملة لتوصيل الراغبين فى تقديم الخدمات للمقبلين على الزواج.



وأشارت إلى أن من أكثر المواقف التى أثرت فيها فى تلك المبادرة هو إلغاء حفل الزفاف من أجل الظروف المادية الصعبة أو إلغاء الزواج من أجل عدم الانتهاء من تشطيب مسكن الزوجية، معلقًة: "لما بنشوف الناس فرحانة بتكون الفرحة الكبيرة بالنسبة لنا".



وتابعت: "من يرغب فى التواصل معنا يكون عن طريق صفحة المبادرة ثم التواصل معه من خلال أفراد الحملة"، لافتًة إلى أنهم يقدمون خدمات حفلات الزفاف وتشطيب المساكن بأسعار رمزية أو مجانية تمامًا.

