سارة نخلة في حوار لـ صدى البلد: لم أصب بعقدة من الزواج بعد ضرب زوجي لي.. ولن أتنازل عن الطلاق

سارة نخلة:
رغم الأزمة التي تواجهها في حياتها الخاصة بعدما اعتدى زوجها أحمد عبدالله محمود عليها بالضرب ورفض الانفصال بشكل رسمي عنها الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء إلا أن هذا الأمر لم يمنع سارة نخلة من مواصلة نشاطها الفني دون أي توقف، حيث تستعد لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "حكايتي" والذي تتعاون من خلاله مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير كما تستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم "قصر البارون".
من خلال هذا الحوار تتحدث سارة عن تفاصيل مشاريعها الفنية القادمة كما تكشف عن تطورات الدعوى القضائية الخاصة بطلاقها.
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رغم الأزمة التي تواجهها في حياتها الخاصة بعدما اعتدى زوجها أحمد عبدالله محمود عليها بالضرب ورفض الانفصال بشكل رسمي عنها الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء إلا أن هذا الأمر لم يمنع سارة نخلة من مواصلة نشاطها الفني دون أي توقف، حيث تستعد لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "حكايتي" والذي تتعاون من خلاله مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير كما تستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم "قصر البارون".
من خلال هذا الحوار تتحدث سارة عن تفاصيل مشاريعها الفنية القادمة كما تكشف عن تطورات الدعوى القضائية الخاصة بطلاقها.
- تشاركين في بطولة مسلسل "حكايتي" .. فما الذي حمسك لهذا العمل؟
- ما تفاصيل دورك بالعمل؟
- هل هناك مسلسلات أخرى تخوضين من خلالها سباق الدراما الرمضاني القادم؟
- وماذا عن مشاريعك السينمائية؟
- ما سبب تركيزك الفترة الأخيرة على أدوار الشر؟
- إلى أين وصلت إجراءات الدعوى القضائية بطلاقك من الفنان أحمد عبدالله محمود؟
- شنتّ والدته هجوما حادا ضدك واتهمتك بالاعتداء عليها بالضرب .. فما تعليقك؟
- هل أصابك فشل زواجك بعقدة من الارتباط؟