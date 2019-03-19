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سارة نخلة في حوار لـ صدى البلد: لم أصب بعقدة من الزواج بعد ضرب زوجي لي.. ولن أتنازل عن الطلاق

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:29 م
صدى البلد
نورا نبيل
سارة نخلة:
  • أكره ياسمين صبري بأحداث مسلسل "حكايتي"
  • أواجه تنظيم داعش بفيلم "قصر البارون"


رغم الأزمة التي تواجهها في حياتها الخاصة بعدما اعتدى زوجها أحمد عبدالله محمود عليها بالضرب ورفض الانفصال بشكل رسمي عنها الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء إلا أن هذا الأمر لم يمنع سارة نخلة من مواصلة نشاطها الفني دون أي توقف، حيث تستعد لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "حكايتي" والذي تتعاون من خلاله مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير كما تستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم "قصر البارون".

من خلال هذا الحوار تتحدث سارة عن تفاصيل مشاريعها الفنية القادمة كما تكشف عن تطورات الدعوى القضائية الخاصة بطلاقها.

  • تشاركين في بطولة مسلسل "حكايتي" .. فما الذي حمسك لهذا العمل؟
هناك أكثر من سبب حمسني لهذا العمل أبرزها السيناريو المميز والقصة المشوقة كما أن ضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم زاد حماسي له، فأنا مستمتعة بالعمل مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد حاتم وهذه النخبة الكبيرة من الفنانين.

  • ما تفاصيل دورك بالعمل؟
أجسد دور فتاة تكره ياسمين صبري وتتآمر عليها طوال الوقت وشخصيتي يغلب عليها طابع الشر بشكل عام.

  • هل هناك مسلسلات أخرى تخوضين من خلالها سباق الدراما الرمضاني القادم؟
لا .. فقد اكتفيت بهذا المسلسل لأنه يحتاج إلى مجهود كبير للغاية كما أن معظم مشاهد هذا المسلسل يتم تصويرها في الإسكندرية ومن الصعب التوفيق بين هذا المسلسل وأي عمل آخر.

  • وماذا عن مشاريعك السينمائية؟
أعود إلى السينما السورية من خلال فيلم "قصر البارون" وهو يتحدث عن جرائم تنظيم داعش ودوري به يغلب عليه طابع الشر بشكل كبير.

  • ما سبب تركيزك الفترة الأخيرة على أدوار الشر؟
الأمر غير مقصود ولكن العروض التي أتلقاها تحصرني في هذه الأدوار التي أرى أنها تناسبني وتتناسب مع مع ملامحي الحادة.

  • إلى أين وصلت إجراءات الدعوى القضائية بطلاقك من الفنان أحمد عبدالله محمود؟
القضية مازالت أمام المحكمة والإجراءات مستمرة ولن أتراجع عن الطلاق بشكل رسمي، ولكنه رفض أن يعطيني هذا الحق رغم أنه اعتدى عليّ بالضرب أكثر من مرة لرغبته في التهرب من حقوقي المادية كالنفقة ومؤخر الصداق.

  • شنتّ والدته هجوما حادا ضدك واتهمتك بالاعتداء عليها بالضرب .. فما تعليقك؟
ليس لديّ أي تعليق سوى أن المحكمة أعلنت برائتي من اتهامها لي بالاعتداء عليها بالضرب ولا تعليق أيضًا على تصريحاتها الأخيرة التي قالت من خلالها إنها كانت ترفض زواج ابنها من فتاة سورية، وأقول لها أنني تنازلت عن أشياء كثيرة ووافقت على الزواج بابنك.

  • هل أصابك فشل زواجك بعقدة من الارتباط؟
لا .. فهي بالنسبة لي مجرد تجربة وفشلت وتعلمت منها أشياء كثيرة ولكن لا أمانع الزواج مرة أخرى والارتباط إلا أن هذه الخطوة لن تحدث الفترة القادمة لأنني قررت التركيز في فني فقط السنوات القادمة.

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