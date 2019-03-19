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فن

كريمة نايت تحتفل بـ وحدانى مع سلامة فى الأوبرا.. الأحد

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:48 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يستضيف الموسيقار فتحى سلامة، المطربة الجزائرية كريمة نايت خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وذلك بمناسبة إصدار ألبومها الجديد "وحداني" الذي لحنه ووزع موسيقاه سلامة.

وقال سلامة إن ألحان الألبوم تمزج الآلات الموسيقية المتنوعة منها المصرية التقليدية مثل المزمار، الأرغول، الربابة والشرقية مثل القانون والكمان الي جانب الآلات الغربية منها الجيتار والباص، إلى جانب عناصر من الموسيقى الالكترونية حيث تجتمع لتنتج شكل فنى مبتكر دون التخلى عن الطابع العربى، مشيدا بصوت كريمة نايت التى اكتشف موهبتها عام 2000 ووصفها بـ متعددة المواهب حيث كانت مصدر الهامه لوضع موسيقي "وحداني" بعد أن تفاعل مع كلمات معظم اغاني الالبوم التى نظمتها لتعبر عن هموم وأحلام المجتمع العربي مستخدمة اللغة العربية باللهجة الجزائرية مع اللغتين الفرنسية والانجليزية.

جدير بالذكر أن فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزتان في عام 2004 جائزة الجرامي للموسيقي العالمية، كما يعد أول فنان عربي يحصل علي هذه الجائزة وجائزة البي بي سي، وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم "جنة الشياطين".

ومن أعماله البارزة موسيقى فيلم المسافر الذي أنتجته وزارة الثقافة المصرية، حيث أسس فرقة شرقيات عام 1988 وقدم معها أكثر من 2000 حفل في مصر والخارج، كما شارك في العديد من مهرجانات الجاز والوورلد ميوزك الدولية وانتج تسع البومات شارك من خلالهما اشهر الفنانين العالميين منهم "يوسو ندور" و"سيزاربا ايفورا |وغيرهم.

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