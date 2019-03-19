محمد صلاح عصره.. لاعب الأهلي أول عربي وأفريقي تطأ قدماه الملاعب الإنجليزية كمحترف

ركلته تخطت شباك المحروسة وأوصلته للعالمية، تسديداته لم تخطئ مرماها حتى سدد هدفه الذي سطر اسمه في التاريخ الكروي، حمل شعار المارد الأحمر وارتدى زي القلعة الحمراء، ومن النادي الأهلي ذاع صيت توفيق عبد الله ليصبح أول لاعب مصري يتصدر غلاف مجلة أجنبية.





13 نوفمبر عام 1920، شاب أسمر ذو شارب بملامح شرقية، يركل الكرة وخلفه الهرم الأكبر وأبو الهول، هكذا خرجت مجلة "توبيكال تايمز" في إصدارها مشيدة باللاعب المصري توفيق عبد الله، الذي قدم الفوز لفريقه الإنجليزي ديربي كاونتي بعد تسجيله هدفا حتميا في مرمي مانشستر سيتي، في مباراة سحق فريقه فيها خصمه بثلاثية، ليلمع اسم ذلك اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، الذي تألق في صفوف فرق ديربي كاونتي وكاوندن بيث وهارتليبوليس يونايتد وأخيرًا بلروفيدينس.



