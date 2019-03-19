وفاء عامر: نجلي عمر رفض مشاركتي معه في كليب أشبع منها

انتهى صناع عمل كليب "أشبع منها"، من وضع اللمسات النهائية الخاصة بمراحل المونتاج والمكساج، حيث من المقرر طرح الكليب مساء اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب، والذي تشارك في بطولته الفنانة وفاء عامر بالأداء التمثيلي بجانب نجلها عمر لأول مرة.



وقالت الفنانة وفاء عامر، إن أمر مشاركتها في الكليب جاء بالصدفة، حيث كان يبحث نجلها عمر عن ممثلة أخرى تشارك أمامه في دور الأم، مضيفة أنه كان يرفض مساعدتها في بداية الأمر، وكان يرى مشاركتها معه خطوة كبيرة خاصة وأنه في بداية مشواره الفني.



وتابعت: "لكنني أصريت على المشاركة، لاسيما وأن القائمين على هذا العمل مجموعة من جيل الشباب، سواء كان المخرج أو مساعدي الإخراج أو المصورين، جميعهم وجوه جديدة في المجال ولكنهم يمتلكون موهبة كبيرة، لذا كان ولابد أن أقف بجانبهم وأساعدهم في تقديم عمل جيد، فضلًا عن أن فكرة العمل كانت جيدة للغاية، وهو ما شجعني أكثر على المشاركة معهم".



وأشارت "عامر"، إلى أنها لم تتردد كثيرًا في أن تشارك عملًا من بطولة شبابية، لأنها كانت في نفس مكانهم ذات يوم خلال بداية حياتها الفنية، وعلى الرغم من كونها ممثلة جديدة، إلا أن النجوم الكبار لم يعترضوا على أن تشاركهم البطولة منذ ذلك الحين، من ضمنهم النجم الكبير صلاح السعدني، موضحة أنها قامت بالوقوف أمامه في أولى بطولاتها ولم يعترض عليها إطلاقًا.



أما عن أبرز المواقف الكوميدية، التي دارت بينها وبين نجلها خلال التصوير، أوضحت قائلة: "عندما كنا نقوم بتصوير أحد المشاهد، أخطأ وقال لي يا ماما، حينها قمت بتعنيفه سريعًا، وقلت له هنا مفيش ماما، هنا في التصوير اسمها يا مدام، قالي حاضر يا مدام".



وأكدت أنها لم تقم بتوجيه نصائح فنية كثيرة لنجلها خلال التصوير، لأنها كانت تريده أن يظهر أداءه بشكل طبيعي.



واختتمت كلامها قائلة: "ليس لدي مانع في المشاركة في أعمال غنائية أخرى، لكن لا بد أن أكون مؤمنة به ومعجبة بمحتواه".



ومن جانبه، أكد أحمد الشاعر، ممثل عن شركة 7DRK Media، أن أغنية العمل مهداة من قبل الشركة لفريق العمل دون مقابل مادي، مؤكدًا أن أكثر ما جذبه للفكرة هو أن القائمين عليها مجموعة من أنجح الشباب الموهوبين، لذا كان لابد أن يقف بجانبهم ويدعمهم بهذا العمل البسيط ويساعدهم في توصيل رسالتهم لكل أمهات الوطن العربي في عيد الأم.



كما أشار إلي أن هذه الأغنية تعد التجربة الأولى لمصطفى العسال في مجال الغناء بعد تقديمه مجموعة كبيرة من أنجح الألحان لنجوم الوطن العربي، على رأسهم أصالة وأنغام وغيرهم، مضيفًا أنه أيضًا قدمها كإهداء دون مقابل دعمًا منه لفريق العمل.



تدور أحداث الكليب في إطار إنساني، يحث الأبناء على الاهتمام بأمهاتهم ومراعاتهن والتعبير لهن عن الشكر والامتنان.



يذكر أن أغنية "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، والعمل إهداء من شركة 7DRK لكل أمهات الوطن العربي.