مجموعة هندية عمانية تبرم اتفاقا بـ3.85 مليار دولار لبناء مصفاة نفط في سيريلانكا

وقعت مجموعة أكورد الهندية ووزارة النفط والغاز في سلطنة عمان اتفاقا بقيمة 3.85 مليار دولار لبناء مصفاة نفط في سيريلانكا، في أكبر تعهد منفرد باستثمار أجنبي مباشر في البلاد على الإطلاق.



وقال مسؤولون في سيريلانكا إن المصفاة البالغة طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا ستُشيد على مساحة 585 فدانا قرب موقع ميناء هامبانتوتا الدولي الجديد ومنطقة صناعية ذات صلة على الساحل الجنوبي للبلاد.



ومن المتوقع أن تنتج المصفاة، التي من المنتظر أن يبدأ بناؤها في 24 مارس وأن تستكمل في غضون 44 شهرا، تسعة ملايين طن متري من المنتجات المكررة سنويا للتصدير من ميناء هامبانتوتا، الذي يقوم بخدمة مسار نقل بحري مزدحم بين الشرق والغرب.