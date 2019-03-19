محافظ مطروح يراجع أعمال القابضة لمياه الشرب والصرف لتقييمها

استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ، لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لمراجعة وتقييم كافة أعمال الشركة وتحقيق استفادة لمواطني المحافظة.



وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء، اهمية مراجعة المشروعات القائمة وتحسين كفاءتها بما يكون له مردود إيجابى على الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي 35% فقط ، مع ضرورة دراسة ومراجعة المشروعات الحالية ببعض المناطق ، والمشروعات القادمة لتغطي نسبة أكبر بالمدينة بما يخدم عدد أكبر من المواطنين.



وأشار "الغرابلى"، إلى أن أهم المناطق التى تحتاج الى رفع كفاءة واستكمال ومراجعة شبكات الصرف الصحى بها هى مناطق الكيلو 4 و7 و الريفية وغيرها ، بالإضافة الى ضرورة وضع الدراسات العلمية لحل مشكلة محطة الصرف الصحى بعلوش بعد توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع، وكذلك استكمال شبكات الصرف الصحى بسيوة.



