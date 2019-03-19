ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح يراجع أعمال القابضة لمياه الشرب والصرف لتقييمها

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:38 م
الغرابلى يلتقى لجنة
الغرابلى يلتقى لجنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
ايمن محمود
استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ، لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لمراجعة وتقييم كافة أعمال الشركة وتحقيق استفادة لمواطني المحافظة.

وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء، اهمية مراجعة المشروعات القائمة وتحسين كفاءتها بما يكون له مردود إيجابى على الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي 35% فقط ، مع ضرورة دراسة ومراجعة المشروعات الحالية ببعض المناطق ، والمشروعات القادمة لتغطي نسبة أكبر بالمدينة بما يخدم عدد أكبر من المواطنين.

وأشار "الغرابلى"، إلى أن أهم المناطق التى تحتاج الى رفع كفاءة واستكمال ومراجعة شبكات الصرف الصحى بها هى مناطق الكيلو 4 و7 و الريفية وغيرها ، بالإضافة الى ضرورة وضع الدراسات العلمية لحل مشكلة محطة الصرف الصحى بعلوش بعد توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع، وكذلك استكمال شبكات الصرف الصحى بسيوة.

ترشيحاتنا

وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 شرطيين في حادث إطلاق نار بأوسيم

باريس سان جيرمان يرصد 80 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

الملك سلمان يطلق 4 مشاريع ترفيهية بالمملكة بقيمة 23 مليار دولار

شاهد.. أول تعليق من زوجة ميدو على قرار إقالته

خروج آلاف المتظاهرين في الجزائر لمطالبة بوتفليقة بالتنحي والجيش بعدم التدخل

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

ميدو يوجه رسالة خاصة لرئيس الوحدة السعودي بعد الإقالة

الحضري يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو عقب إقالته من تدريب الوحدة

شاهد .. قائد دراجة ومسافر ينجوان بإعجوبة من لدغة كوبرا .. لن تصدق ما حدث

ابن عاق يطعن والده 16 مرة ويحرق منزل عائلته وهم نائمون ..صور

الأمن ينجح في قتل مطلق النيران بأوسيم بعد قتله 4 وإصابة ضابط وشرطي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

فيديو

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية
تامر بشير: ليس هناك قاعدة ثابتة لقيادة السيدات والرجال للسيارات.. فيديو
تكريم طلاب مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها ..فيديو
الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟