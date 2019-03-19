مطالب حقوقية بإصدار توصيات لتقبل الآخر تزامنا مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أدان التحالف الدولي للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي الذي وقع في هولندا أمس وأسفر عن سقوط 3 قتلى وأكثر من 9 مصابين، في تكرار جديد لحوادث إرهابية تستهدف المدنيين الآمنين، سواء في الشوارع أو في دور العبادة.



وطالب التحالف بالتزامن مع مشاركة وفد له، في فعاليات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، المنظومة الأممية بضرورة إصدار توصيات للدول الأعضاء، متعلقة بوضع خطط وطنية لتعزيز السلام ونشر ثقافة تقبل الآخر، باعتبار المواجهة الفكرية أقوى من الرصاص، كما قدّم التحالف تعازيه في ضحايا حادث هولندا، وكل ضحايا العنف والإرهاب على مستوى العالم.



وأشار التحالف إلى أن تلك العمليات تهدف إلى إثارة القلق بشكل دائم في كل مكان، خاصة أنّ العناصر الإرهابية باتت تستخدم أسلوب فردي في هجماتها الغادرة، ما يترتب عليه نشر الخوف والفزع ويهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.



وأكد التحالف في بيان عنه، أنّ مواجهة العنف والإرهاب تستلزم التكاتف وتجسيد التضامن العالمي على أرض الواقع، من أجل وأد هذه الظواهر الخطرة، كما أنّ مواجهة العنف بالعنف ليست دائما الحل الأمثل، بل ينبغي معها وضع خطط وطنية ودولية، لنشر ثقافة السلام والتسامح بين جميع المواطنين في شتى بقاع الأرض.

