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برلمان

نائب: دخل مصر من السياحة سيصل لـ 100 مليار جنيه

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:18 ص
دخل مصر من السياحة
دخل مصر من السياحة سيصل لـ100 مليار جنيه
القسم السياسي
قال محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إننا بحاجة لتعلم ثقافة التعامل مع السياح، مشيرا إلى أن البعض أصبحوا يتعاملون معهم على أنهم فريسة يجب استغلالها.

وأضاف عبده خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أننا بحاجة للتعامل باحترافية في هذا المجال بالتحديد، موضحًا أن اتخاذ خطوات جادة وتحقيق نهضة شاملة يجعل دخل مصر من السياحة 100 مليار جنيه، وهذا الرقم يناسب ما نمتلكه من مقومات سياحية عديدة وتاريخ عريق.

وأكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أهمية وجود مادة السياحة ضمن المناهج التعليمية وتدريسها للطلاب بغرض تعليمهم وتثقيفهم للتعامل بشكل جيد مع السائح، ووجود برامج تلفزيونية ترفع ثقافة الجميع وتنمية الوعي السياحي، وذلك لأن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

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