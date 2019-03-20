نائب: دخل مصر من السياحة سيصل لـ 100 مليار جنيه

قال محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إننا بحاجة لتعلم ثقافة التعامل مع السياح، مشيرا إلى أن البعض أصبحوا يتعاملون معهم على أنهم فريسة يجب استغلالها.





وأضاف عبده خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أننا بحاجة للتعامل باحترافية في هذا المجال بالتحديد، موضحًا أن اتخاذ خطوات جادة وتحقيق نهضة شاملة يجعل دخل مصر من السياحة 100 مليار جنيه، وهذا الرقم يناسب ما نمتلكه من مقومات سياحية عديدة وتاريخ عريق.



