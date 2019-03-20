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ديني

البحوث الإسلامية يوضح فضل مكافأة الناس وشكرهم بمقولة جزاك الله خيرا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:01 ص
فضل مقولة جزاك الله
فضل مقولة جزاك الله خيرا
عبد الرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن فيما ورد عن السلف الصالح –رضي الله تعالى عنهم-، إن هناك ثلاث كلمات للشكر لها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ". جامع الترمذي.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أرشدنا إلى أن هناك ثلاث كلمات لشكر أهل المعروف لها فضل عظيم وثواب كبير، وهي: « جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا».

واستشهد بما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي قَوْلِهِ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، لَأَكْثَرَ مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ»، مشيرًا إلى أنه ما أعظم هذه الكلمة وأبلغها في الثناء على أهل المعروف والإحسان؛ لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله ليجزيهم أوفى الجزاء وأتمه، كما قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى.

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