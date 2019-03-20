حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد

ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم صلاة جماعتين في مسجدٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ".
أجابت لجنة الفتوى، ان صورة إقامة جماعتين في وقتٍ واحدٍ في مسجدٍ واحدٍ من الأمور التي تُحدث مشكلات بين الناس، والحكم في ذلك يختلف باختلاف وجود إمامٍ راتبٍ أو تَرَتُّبِ فتنةٍ ونحوه؛ فإن كان المسجد له إمام راتب ومؤذن، وقصد المصلون تفريقَ المسلمين بذلك وفِتنَتَهُم بعمل جماعة ثانية في وجود الجماعة الأولى، فإن ذلك حرامٌ ومِن الإساءة مع صحة صلاتهم، وإن لم يقصدوا ذلك ولم يتنبهوا لوجود جماعة أُولَى وصلَّوا فصلاتهم صحيحةٌ بلا إثم، وينبغي السعي لما فيه اجتماع المسلمين لا لما فيه فرقتهم.