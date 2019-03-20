موظفو الأمن والحراسة.. هل شرط ترك مواقعهم للذهاب للصلاة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "موظفو الأمن والبوابة والحراسة؛ هل يصح أن يتركوا مواقعهم للذهاب للصلاة".





أجاب الدكتور علي جمعة في فتوى له، أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها.



