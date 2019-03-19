حلقة نقاشية عن الثورة الصناعية الرابعة وأثرها في التعليم بجامعة المنصورة

استضافت قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة بجامعة المنصورة حلقة نقاشية بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وأثرها فى التعليم" على هامش مؤتمر تدويل التعليم العالى بجامعة المنصورة الذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير تعليم عالى والبحث العلمى وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من ١٨حتى٢٠ مارس الجاري بالجامعة بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المنصورة .



شارك فى الحلقة كل من الدكتور صلاح عبية مدير ومؤسس مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، الدكتور محمد عبد العظيم رئيس قسم الإليكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، المهندس لؤى الباز مهندس اتصالات ومدير إحدى المشروعات بشركة هواوى.



أشار المهندس لؤى الباز إلى أن الموبايل أكثر صناعة بها تطور فبدأ ب0g حتى وصل إلى 5g الذى سيمكن من استخدام الموبايل فى فعل كل شئ قد لا يتخيله العقل.



وأكد الدكتور محمد عبد العظيم على أن الذكاء الاصطناعى من يتقنه يسيطر على العالم خاصة وأن الثورة الصناعية شهدت ٤ مراحل للتطور مضيفا أن الثورة الصناعية الأولى اعتمدت على الآلة والبخار ونتج عنها ثروة قومية وتركيز الإنتاج الصناعى وظهور طبقات اجتماعية.



وأضاف أن الثورة الصناعية الثانية تتمثل فى الاعتماد على الطاقة الكهربية منذ القرن ١٩ فظهرت السيارات والطائرات، وأن الثورة الصناعية الثالثة كانت معنية بميكنة العمليات والتحول الرقمى مؤكدا أن الثورة الصناعية الرابعة عبارة عن استخدامات جديدة للتكنولوجيا من خلال تكامل عدة تقنيات غير متجانسة ويتم خلالها الاهتمام بالكفاءات البشرية.



دلل الدكتور صلاح عبية على أهمية التكنولوجيا بأن العطل الذى حدث للفيس البوك مؤخرا لمدة ٢٠ دقيقة سبب خسائر قدرت ب ٤٢٦٦٠٠ دولار وقد يتسبب فى تراجع أسهم الفيس بوك مشيرا الى أننا مازلنا فى مرحلة الثورة التكنولوجية الثالثة السائدة منذ ثمانينيات القرن العشرين حيث سادت الصناعات الرقمية إلى أن ظهر مصطلح الثورة الصناعية الرابعة فى المنتدى العالمى فى دافوس عام ٢٠١٦ من خلال دمج عدة تقنيات مثل النانو والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات للحصول على استخدامات جديدة.