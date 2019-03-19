تعاون بين الأكاديمية العربية وقضاة الإسكندرية لتنمية مهارات المستشارين.. صور

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونادي قضاة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك ضمن فاعليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مؤتمر مارلوج 8"، لتنمية مهارات المستشارين وذويهم.



ووقع علي البروتوكول الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والمستشار عبد العزيز ابو عيانة، رئيس نادى قضاة الأسكندرية



ويتضمن البروتوكول عدة بنود أهمها ما يخص برامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في الماجيستير والدكتوراه مع معهد النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية والتعاون مع كلية الدراسات العليا في الإدارة بالإسكندرية.



وقال "أبو عيانه"، أن الأكاديمية مفخرة العرب وهى ثمرة للعمل العربي المشترك معربا عن تمنيانه باقامة فروع لها في مختلف الدول العربية، وطلب من رئيس الأكاديمية توجيه الدعوة للقيادة السياسة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مهرجان الشباب القادم في الأكاديمية.